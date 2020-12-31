Жена Андрея Макаревича поделилась новогодним рецептом «Молекулярного оливье»

Как отметила Эйнат Кляйн, у нее в голове родилось новое прочтение всем надоевшего блюда.

Жена музыканта Андрея Макаревича израильская журналистка и фотограф Эйнат Кляйн, которая моложе его на 29 лет, в Instagram поделилась рецептом приготовления «Молекулярного оливье». Как отметила супруга звезды, однажды в полуденный израильский зной ей пришла идея поздравительной фотографии для Нового года. Ей пришлось провести в ожидании многие месяцы, прежде чем тема оливье стала актуальной под Новый год.

«В общем, «Молекулярный оливье»: порошок, пудра, тлен, который разлетится при одном дуновении, или же смешается в крепкую, надежную массу — все в руках творца. Новое прочтение всем надоевшего, но любимого блюда. По часовой стрелке: лук, горошек, яйцо, соленый огурец, картошка, говядина, морковка. Сублимировано и измельчено». Эйнат Кляйн

Как отметила Эйнат Кляйн, ее произведение достойно места в Галерее современного искусства.

Напомним, что Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич сдружились во время одного из путешествий. Они сразу приглянулись друг другу. Свадьбу они сыграли в декабре 2019 года.

Смотрите также: