Проще простого: шеф Лазерсон поделился ресторанным рецептом салата из трески с огурцом

Телеповар Илья Лазерсон в эфире телеканала «Еда» делится только проверенными рецептами, которые использовал в своей многолетней практике, работая в ресторанах. Он на деле доказал, что профессиональное меню не обязательно составляется из сложносоставных и трудных в исполнении блюд. Один из таких легких в производстве рецептов он обнародовал в программе «Братья по сахару», приготовив салат с треской и огурцом.

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Ингредиенты: филе трески — 300 г, огурец — 1 шт., лук репчатый красный, соль, укроп, яйцо — 1 шт., горчица — 1 ст. л., масло растительное, уксус — 1 ч. л., хрен — 1 ст. л.

Филе трески отварить в соленой воде, откинуть на сито.

Приготовить домашний майонез при помощи блендера. В чашу вбить яйцо, положить горчицу и соль. Начать взбивать, постепенно тонкой струйкой вводя масло. Добавлять его до тех пор, пока соус не загустеет. Влить уксус. Затем добавить хрен и перемешать.

Огурец очистить от шкурки, нарезать на квадратные кусочки, положить в салатник. Добавить укроп, красный лук, кусочки вареной трески. Полить салат соусом и размешать. Готово!

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