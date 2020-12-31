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С брусничным кремом и чаем матча: Савичева поделилась рецептом новогоднего бисквитного торта

Как приготовить сладкий десерт, певица рассказала в своем Instagram.

С брусничным кремом и чаем матча: Савичева поделилась рецептом новогоднего бисквитного торта
Юлия Савичева. Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Юлия Савичева решила поделиться с фанатами рецептом приготовления новогоднего бисквитного торта. Десерт певица готовит с необычными ингредиентами. В состав добавляет чай матча. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«А вот и мой новогодний бисквитный торт с чаем матча, брусничным джемом и сливочно-шоколадным кремом, украшенный красной смородиной, розмарином, кусочками карамели и сахарной пудрой!», — написала Савичева.

Ингредиенты для теста: 4 яйца, 130 г муки, 130 г сахара, ванилин, 1/2 ч.л. разрыхлителя, 3 ч.л. чая матча, 20-30 мл горячей воды, 40 г сливочного масла.

Брусничный джем: 300 г брусники, 150 г сахара.
Сливочно-шоколадный крем: 300 г белого шоколада, 150 мл сливок.

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