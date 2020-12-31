Легкий салат оливье от Высоцкой: в него добавляется яблоко и сок лимона

Некоторые считают, что традиционный новогодний салат оливье несколько тяжеловат. Специально для таких граждан Юлия Высоцкая опубликовала на своем кулинарном сайте«Едим дома!» закуску от своей подписчицы, которую рекомендовала к праздничному столу. Вместо колбасы в нем используется нежирная куриная грудка, легкость вкусу добавляет яблоко с соком лимона и зелень.

Ингредиенты на две порции: 2 картошки, 1 морковка, 3 яйца (использовать 2 белка и одно яйцо вместе с желтком), 1 яблоко, 200 граммов отварной грудки куриной, банка горошка, 200 граммов соленых огурцов, половинка лимона, зелень, соль, перец, майонез легкий.

Картошку, морковку, яйца отварить, нарезать на кубики. Яблоко мелко нарубить. Полить соком лимона, так оно не потемнеет, кроме того, салат приобретет приятный аромат. Огурцы также нашинковать мелко. Грудку отварить, нарезать на кусочки размером с горошину.

Все ингредиенты смешать, добавить горошек, поперчить, посолить, заправить легким майонезом, украсить зеленью.

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