«Понравится даже гурманам»: шеф Емельяненко раскрыл секрет сочной куриной грудки в духовке

Шеф-повар Василий Емельяненко, известный по телепроекту «Мастер-шеф», поделился на своем канале YouTube Gadget Chef рецептом аппетитной куриной грудки в печи.

«Сегодня я раскрою вам секрет, как приготовить сочную куриную грудку по итальянскому рецепту. Блюдо получается очень ярким, колоритным и безумно вкусным. Это отличное праздничное блюдо, которое не оставит равнодушным никого и понравится даже гурманам», — сказал он.

Ингредиенты: 2 грудки, несколько кочанов брюссельской капусты, сыр моцарелла, приправа «Итальянские травы», томаты черри на ветках – 2 шт., половинка лимона, 3 зубчика чеснока, тимьян, перец, соль, оливковое масло, свежий базилик.

Грудку посыпать по вкусу итальянскими травами, полить лимонным соком. Посыпать измельченным чесноком, посолить, поперчить, натереть немного цедры, добавить ее, полить оливковым маслом и бросить сверху ветку тимьяна. Мариновать филе 30 минут.

Поставить на огонь кастрюлю с водой, как закипит, кинуть в нее брюссельскую капусту. Поварить минут пять, потом быстро достать и бросить в ледяную воду, так она не потеряет своего яркого красивого цвета. Разделить на листья.

Промариновавшуюся грудку отряхнуть от чеснока и приправ и обжарить целиком на масле до золотистой корочки. Сыр моцарелла нарезать кружками, сделать на грудке надрезы и вставить в них сыр. Сформировать из фольги «лодочку», выложить на нее филе курицы.

В оставшийся от грудки маринад налить чуть оливкового или подсолнечного масла и обмакнуть в этот состав ветки с черри. Выложить их на курицу, поставить блюдо запекаться в духовку на 180 градусов, готовить 10 минут

Готовую грудку украсить сверху листочками брюссельской капусты, базилика и подать к столу.

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