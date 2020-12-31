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«Понравится даже гурманам»: шеф Емельяненко раскрыл секрет сочной куриной грудки в духовке

Телеповар запекает ее с моцареллой.

«Понравится даже гурманам»: шеф Емельяненко раскрыл секрет сочной куриной грудки в духовке
Василий Емельяненко. Кадр из шоу Gadget Chef/ youtu.be/Qpjd3X1-6cw

Шеф-повар Василий Емельяненко, известный по телепроекту «Мастер-шеф», поделился на своем канале YouTube Gadget Chef рецептом аппетитной куриной грудки в печи.

«Сегодня я раскрою вам секрет, как приготовить сочную куриную грудку по итальянскому рецепту. Блюдо получается очень ярким, колоритным и безумно вкусным. Это отличное праздничное блюдо, которое не оставит равнодушным никого и понравится даже гурманам», — сказал он.

Ингредиенты: 2 грудки, несколько кочанов брюссельской капусты, сыр моцарелла, приправа «Итальянские травы», томаты черри на ветках – 2 шт., половинка лимона, 3 зубчика чеснока, тимьян, перец, соль, оливковое масло, свежий базилик.

Сочная куриная грудка с моцареллой от Емельяненко
Сочная куриная грудка с моцареллой от Емельяненко. Кадр из шоу Gadget Chef/ youtu.be/Qpjd3X1-6cw

Грудку посыпать по вкусу итальянскими травами, полить лимонным соком. Посыпать измельченным чесноком, посолить, поперчить, натереть немного цедры, добавить ее, полить оливковым маслом и бросить сверху ветку тимьяна. Мариновать филе 30 минут.

Поставить на огонь кастрюлю с водой, как закипит, кинуть в нее брюссельскую капусту. Поварить минут пять, потом быстро достать и бросить в ледяную воду, так она не потеряет своего яркого красивого цвета. Разделить на листья.

Промариновавшуюся грудку отряхнуть от чеснока и приправ и обжарить целиком на масле до золотистой корочки. Сыр моцарелла нарезать кружками, сделать на грудке надрезы и вставить в них сыр. Сформировать из фольги «лодочку», выложить на нее филе курицы.

В оставшийся от грудки маринад налить чуть оливкового или подсолнечного масла и обмакнуть в этот состав ветки с черри. Выложить их на курицу, поставить блюдо запекаться в духовку на 180 градусов, готовить 10 минут

Готовую грудку украсить сверху листочками брюссельской капусты, базилика и подать к столу.

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