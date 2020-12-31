Салат с макаронами от Лазерсона: вам будем чем порадовать гостей!

Шеф-повар Илья Лазерсон в эфире программы «Кухня по заявкам» телеканала «Еда» поделился рецептом любопытного салата с макаронами. Эта закуска имеет интересный состав, непривычный для обывателя. Но в ресторанах блюдо пользуется успехом.

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Ингредиенты: купаты из индейки — 2 шт., масло растительное, макароны перья — 200 г, перец болгарский — 1 шт., помидор — 1 шт., огурец — 1 шт., базилик, яйцо — 2 шт., горчица — 1 ч. л., сыр пармезан — 20 г, чеснок — 1 зубчик, соус вустерский — 20 мл, масло оливковое, петрушка, соль.

Обжарить купаты на сковороде с растительным маслом 1–2 минуты. Потом поставить в духовку на противне с фольгой на 15 минут (температура 180 градусов). Остудить готовые.

Макароны отварить в подсоленной воде, промыть в холодной воде.

Приготовить соус для закуски. В чашу блендера вбить яйца, положить горчицу, тертый пармезан, тертый чеснок, вустерский соус и щепотку соли. Все пробить, добавить масло, не прекращая работы блендера.

Нарезать половинку сладкого перца перьями. Удалить мякоть у томата и половины огурца. Посолить огурец, дать немного полежать и удалить лишнюю влагу с помощью бумажной салфетки. Также нарезать перьями. Базилик порвать.

В салатнике соединить макароны и овощи, полить соусом, перемешать. Нарезать готовые купаты наискосок, отправить в закуску.

Листья петрушки обжарить на сковороде с растительным маслом. Выложить на салфетку, посолить и украсить ими блюдо.

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