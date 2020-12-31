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Без картошки: Высоцкая поделилась рецептом праздничного оливье с рисом

Вместо колбасы в салате используется отварная говядина.

Без картошки: Высоцкая поделилась рецептом праздничного оливье с рисом
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Высоцкая отвечает"

Юлия Высоцкая на своем сайте «Едим дома!» сделала подборку салатов, которые она рекомендует приготовить на Новый год и Рождество. Конечно, не обошлось без любимого многими россиянами оливье.  Одна из вариаций, которую предложила подписчица актрисы, отличается тем, что в нем нет привычной картошки, но есть рис. Утверждается, что закуска очень вкусная и пользуется популярностью у гостей.

Ингредиенты: говядина — 150 г, рис — 100 г, горошек консервированный — 100 г, лук-репка — 1 шт., яйца куриные — 3 шт., майонез, соль, зелень, зеленый лук.

Оливье.
Оливье. Кадр из шоу «Максимально просто»/ телеканал «Еда»

Мясо сварить, остудить, нарезать на кубики. Сварить рис, остудить. Отварить яйца, нашинковать кубиками. Зелень нарубить мелко.

Нарезать мелко лук, залить кипятком на 10 мин, чтобы ушла горечь. Откинуть на дуршлаг, остудить.

Соединить все ингредиенты в салатнике, заправить майонезом, посолить.

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