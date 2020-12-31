Вместо селедки под шубой: салат с копченой скумбрией по рецепту Лазерсона

В закуске нет майонеза и морковки.

Если вам надоела привычная селедка под шубой, или вы в принципе устали от майонезных салатов, но не хотите расставаться с идеей рыбной закуски со свеклой, стоит присмотреться к этому блюду. Рецептом поделился известный шеф-повар Илья Лазерсон в эфире телеканала «Еда».

Ингредиенты: 2 свеклы, 2 картошки, 2 стебля сельдерея, 200 граммов копченой скумбрии, 50 граммов грецких орехов, растительное масло, столовая ложка сливочного хрена, сок лимонный, соль.

Свеклу и картошку отварить, остудить, очистить. Нарубить кубиками, сбрызнуть маслом. Заправить хреном и лимонным соком. Добавить крупно нарезанный стебель сельдерея и нарубленную рыбу, размешать, посолить. Обжарить на сухой сковороде грецкие орехи, раздробить, посыпать ими салат. Готово!

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