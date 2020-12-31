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Для гурманов: Высоцкая поделилась рецептом праздничного оливье с рыбой

Такой салат стоит дороже привычного с колбасой, но и соответствует Новому году.

Для гурманов: Высоцкая поделилась рецептом праздничного оливье с рыбой
Юлия Высоцкая. Фото: Global look press.

Новый год – праздник особенный, поэтому и стол стоит украсить блюдами с изысками. Юлия Высоцкая на своем кулинарном сайте «Едим дома!» посоветовала приготовить оливье с красной рыбой вместо колбасы.

Ингредиенты на три порции: 3 картошки, 100 граммов семги, 1 морковка, 2 малосольных огурчика (или свежих), 2 столовые ложки зеленого горошка, 2 яйца, майонез, зелень

Овощи и яйца отварить, остудить, очистить и порезать на кубики. Семгу также порезать на кубики. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом. Разложить на порционные тарелки, посыпать зеленью, украсить кусочками рыбы и горошком.

Оливье.
Оливье. Кадр из шоу «Мастер шеф»

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