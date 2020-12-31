На Новый год: легкий салатик с мандарином от шеф-повара Творогова

Если вы устали от майонезных салатов, эта легкая во всех смыслах закуска вам понравится. Она просто готовится, красиво выглядит и отлично будет смотреться на праздничном столе. Рецептом поделился шеф-повар Максим Творогов на шоу «Максимально просто!» телеканала «Еда».

Ингредиенты: свекла — 250 г, мандарины — 4 шт., салатный микс — 1 упаковка, сыр фета — 100 г, грецкие орехи (очищенные) — 50 г, мята, базилик, петрушка, масло оливковое — 3 ст. л., соль, горчица, мед – 1 ст. л., прованские травы.

Свеклу заранее отварить, остудить, очистить. Приготовить заправку: сок одного мандарина смешать с медом, горчицей, прованскими травами, оливковым маслом, взбить, добавить цедру мандарина, посолить, размешать.

Свеклу нарезать тонкой соломкой, нарубить зелень, порвать салат, смешать с заправкой. Обжарить орехи, измельчить, фету нарубить кубиками, оставшиеся мандарины разделить на дольки.

В салатницу красиво выложить свеклу с салатом и зеленью, раскидать по ней орехи, фету и мандарины. Готово!

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