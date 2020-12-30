«Просто растопим сыр и… о боже!»: Ивлев рассказал, как по-новому испечь свинину по-французски

Телеповар запекает мясо с томатами и без картофеля.

Константин Ивлев поделился рецептом свинины по-французски в новой вариации, вместо обычного сыра он использовал плавленый с грибами. Этот способ он рекомендовал к предстоящим праздникам, блюдо готовится из доступных ингредиентов и имеет приятный нежный вкус.

«Ну что, друзья, уже решили какое горячее блюдо будете готовить на Новый год? Вот вам специально быстрый, простой и безумно вкусный рецепт свинины по-французски, запеченной под нежным плавленым сыром с грибами! Получается нереально вкусно, советую вместо майонеза брать именно плавленый сыр», — сказал ведущий «Адской кухни» в личном блоге.

Ингредиенты: 250 граммов свинины карбонат, 60 граммов томатов, 20 граммов лука-репки, 100 граммов мягкого плавленого сыра с грибами, 40 граммов оливкового масла, соль и перец.

Мясо нарезать на тонкие пласты, обжарить до полуготовности с обеих сторон. Лук нарубить полукольцами и поджарить до готовности на оливковом масле. Томаты нашинковать кубиками.

«А потом мы просто растопим сыр и… о боже! Такое наслаждение!» — сказал Константин.

Сыр растопить в сотейнике при постоянном помешивании на плите. Далее мясо положить на противень, распределить по нему лук, томаты, полить сыром. Поставить в духовку, запечь на 200 градусах до золотистой корочки.

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