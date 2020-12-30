«Хорошо с кусочком поджаренного хлеба»: салат от Высоцкой из сладкого перца с грудкой

Юлия Высоцкая — большая любительница итальянской кухни, салаты которой отличаются легкостью и полным отсутствием майонеза. Если вам нравятся те же принципы, стоит присмотреться к аппетитной закуске с поджаренной куриной грудкой, сладким перцем и огурцом. Невероятный аромат ему дарят лимон и свежие листья мяты.

Ингредиенты на две порции: одна куриная грудка, половинка красного болгарского перца и половинка зеленого (так красивее), половинка огурца свежего, половинка луковицы красной (она мягче на вкус и смотрится в салате ярче), половинка лимона, маленький пучок укропа, шесть веточек мяты, четыре столовые ложки оливкового масла, черный перец, соль.

«Очень удобно поместить куриную грудку в пакет, посолить, поперчить и прямо в пакете отбить скалкой. Вместо курицы подойдет индейка, а также телятина или баранина, но мясо, в отличие от птицы, солить заранее не нужно», — посоветовала Юлия на шоу «Едим дома!»

Отбитую и приправленную курицу обжарить с двух сторон на масле до готовности. Огурец и перец нашинковать кубиками. Лук — полукольцами, сбрызнуть его соком лимона. Измельчить мяту. Выложить ингредиенты в салатницу, полить маслом, посолить, поперчить, размешать. В конце добавить нарезанную курицу на тонкие кусочки, еще раз размешать. Посыпать сверху укропом.

«Хорошо подать такой салат с кусочком поджаренного хлеба или лаваша», — рекомендовала Высоцкая.

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