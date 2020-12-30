С семгой и яблоком: жена Малинина поделилась необычным рецептом оливье

В этом году Эмма Малинина решила приготовить необычное оливье. Стандартные ингредиенты она заменила на полезные и вкусные. Так, в составе ее рецепта появилась семга и даже зеленое яблоко. Способом приготовления женщина поделилась в своем Instagram.

«Вся семья в сборе за виртуальным столом. И так у многих в этом году… Но что всех нас объединит в эту ночь, где бы мы ни находились? Конечно, «Ирония судьбы», бой курантов и оливье. В этом году буду готовить этот классический салат чуть-чуть иначе», — написала Малинина.

Ингредиенты: яйца, картофель и морковь, огурцы (маринованные и свежие), семга слабосоленая (филе), яблоко (желательно звонкое зеленое), половинка красного лука, зеленый горошек, сметана.

Способ приготовления: яйца, картофель и морковь отварить и остудить. Все режем кубиками, кроме лука — его мелко. Смешиваем в салатнице и добавляем зеленый горошек. Заправляем салат майонезом или сметаной — как больше нравится.

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