Ярко и вкусно: шеф Лазерсон рассказал, как приготовить рыбу под морковно-уксусным маринадом

Такое блюдо можно сделать заранее и долго хранить.

Телеповар Илья Лазерсон в программе телеканала «Еда» «Лазерсон. Любимое» рассказал, как приготовить белую рыбу под маринадом. Она получается тающей во рту и с пикантным вкусом.

Ингредиенты: минтай – 3 шт., соль – 30 г, сахар – 90 г, лук репчатый – 2 шт., морковь – 1 шт., корень сельдерея – 100 г, вода, масло растительное, мука, лавровый лист – 2 шт., черный перец горошек, уксус 9%, паста томатная – 60 г.

Подготовить рыбу: выпотрошить, удалить плавники, хвост, нарезать на кусочки. В миске развести в воде соль, сахар, положить в раствор рыбу.

Нашинковать соломкой морковку и сельдерей, полукольцами лук. Поставить на плиту кастрюлю с небольшим количеством растительного масла. Выложить в нее лук, его не жарить, потомить. Добавить морковь и сельдерей, немного влить воды, приправить 9%-ным уксусом, томатной пастой, бросить лавровый лист, перец горошком, немного сахара, посолить по вкусу.

Рыбу выложить на сито, чтобы стекла вода. Обвалять кусочки в муке и поджарить на масле.

Взять глубокую кулинарную форму, выложить в нее рыбу, на ней распределить равномерно горячий маринад, оставить на столе. Как только продукт приобретет комнатную температуру, убрать в холодильник мариноваться.

На следующее утро вас будет ждать очень аппетитная закуска! Маринуется рыба восемь часов.

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