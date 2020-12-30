Без майонеза: аппетитный итальянский салат с гренками и томатом от Высоцкой к Новому году

На заправку актриса использует чесночное масло, оно готовится просто.

Юлия Высоцкая на своем кулинарном сайте «Едим дома!» поделилась рецептом итальянского салата с гренками и помидорами без майонеза, который она рекомендует приготовить на Новый год.

Ингредиенты: 2 томата, половинка луковицы, пучок базилика, багет, чесночное оливковое масло (его можно приготовить самому, об этом ниже).

Чесночное масло нужно сделать заранее. Для этого поместить в стеклянную банку 300 граммов нарубленного тонкими ломтиками чеснока и залить 0,5 литра оливкового масла. Плотно закрыть и оставить на пару недель. Экспресс-вариант — это просто соединить масло с небольшим количеством пропущенного через пресс чеснока и заправить этим составом закуску.

Сделать сухарики из багета, нарезать на кубики, подсушить в духовке. В салат их сразу не класть, так как они перестанут хрустеть, только перед самой подачей.

Нарезать тонкими ломтиками томаты, тонко нашинковать кольцами лук, мелко нарезать базилик.

Ингредиенты, кроме сухариков, смешать, заправив маслом. Посолить по вкусу, красиво разбросать сухарики и подать к столу.

Высоцкая утверждает, что это очень вкусно!

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