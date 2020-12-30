«Подмаринуйте лук»: шеф Лазерсон назвал три секрета вкусной селедки под шубой

Шеф-повар Илья Лазерсон на шоу «Принципы Лазерсона» телеканала «Еда» назвал три секрета вкусной селедки под шубой. Их он выработал в процессе своей многолетней практики.
Если коротко, то они выглядят так:
- Подмаринуйте лук.
- Сделайте подушку из картошки.
- Выложите правильными слоями.
А теперь подробнее. Мариновать лук необходимо, чтобы он был кисловатым и неагрессивно выступал в закуске.
Подушку (нижний слой) из картошки нужно делать для того, чтобы комфортно есть салат и накладывать его себе в тарелку. Картошка удерживает собой селедку, и вы не потеряете ее на блюде или на скатерти.
Правильные слои предполагают следующую последовательность: картошка, селедка, лук, яблоко, картошка, морковка, свекла, яйцо.
Все остальное Лазерсон делает приблизительно, как большинство хозяек. Варит овощи и яйца, натирает на терке, промазывает слои майонезом. Сельдь он предпочитает использовать цельную, а не готовое филе, шеф считает, что так салат получается вкуснее. Важно также не экономить на рыбе, она должна быть крупной и жирной.
Яблока Илья кладет немного, но включает его в состав обязательно, он уверен, что этот фрукт великолепно сочетается с данной рыбой, придавая приятный кисло-сладкий привкус.