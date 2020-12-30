Делать 3 минуты: Высоцкая поделилась рецептом красивого и быстрого салата из селедки к Новому году

Юлия Высоцкая на кулинарном шоу «Едим дома!» поделилась рецептом простого, но вкусного салата. Актриса советует сделать его на Новый год, поскольку он неизменно пользуется популярностью у гостей. А подсмотрела способ приготовления этой аппетитной закуски звезда в Амстердаме в одном из ресторанов. У него очень простой и понятный состав, который легко запомнить.

«Этот салат занимает в приготовлении 3 минуты времени. Не больше! А его вкус зависит практически полностью от качества селедки», — заметила жена Андрея Кончаловского.

Ингредиенты для заправки: половинка лимона, 4 столовые ложки подсолнечного масла, щепотка перца, щепотка морской соли. Основные: большая жирная сельдь, 10 перепелиных яиц, пучок листового салата, пучок зеленого лука, пармезан.

Рвем или режем салат, раскладываем по плоскому блюду. Перепелиные яйца сварим вкрутую, очищаем, остужаем, разрезаем пополам, раскладываем по салату. Сельдь очищаем, нарезаем на небольшие кусочки, также распределяем. Шинкуем лук, отправляем туда же, разбрасывая по поверхности закуски. Сыр натираем, посыпаем равномерно.

Выжимаем сок из лимона, соединяем в одной посуде все ингредиенты для заправки. Поливаем нашу закуску, размешивать не нужно. Салат готов!

Подавать его нужно сразу к столу, без хранения в холодильнике.

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