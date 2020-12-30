«Это так вкусно!»: телеповар Лазерсон рассказал, как приготовить оливье без майонеза

Шеф также раскрыл несколько профессиональных секретов для этой закуски.

Шеф-повар Илья Лазерсон в эфире программы «Обед безбрачия» телеканала «Еда» рассказал, как очень быстро и вкусно приготовить салат оливье. Он пообещал телезрителям, что закуска получится непревзойденной.

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«Всякое избитое банальное блюдо можно превратить в нечто совершенно иное, сделать его по-особенному. Сегодня я хочу показать вам такой рецепт», — заявил кулинар.

Повар взял 2 сырые картошки и одну сырую морковь, почистил их и погрузил в холодную воду. Нарезал морковь на кубики. Поставил на плиту сотейник с водой, посолил, добавил немного сахара, бросил в нее морковные кубики. Затем нарубил так же картофель. После того, как вода с морковкой закипела и прошло три минуты, он отправил туда же кусочки картошки. Овощи нужно варить вместе еще минуты три до готовности. Можно добавить чайную ложку уксуса, чтобы картошка не разварилась.

Потом овощи отбросить на сито и оставить в нем на некоторое время, чтобы стекла жидкость. А затем полить холодной водой, опять оставить на некоторое время.

Соленые огурцы (три штуки) Илья очистил от кожуры, нарубил кубиками, смешал с шестью ложками консервированного горошка.

Кусок мякоти говядины Лазерсон отварил и остудил заранее. Для того, чтобы оно получилось сочным, мясо нужно бросать для варки в кипящую воду. Мясо также было нарезано и отправлено к огурцам.

Все ингредиенты телеповар смешал, посолил и добавил каперсы. «Для того, кто не знает, что там каперсы, этот ингредиент будет неожиданным», — заметил кулинар. Немного капнул маринада из каперсов в салат, опять размешал.

Салат шеф заправил оливковым маслом, поперчил, но заметил, что желающие могут положить в него майонез. Также можно поступить и с яйцом – положить рядом две его половинки на тарелку или нарубить на кубики и смешать со всеми ингредиентами.

«Это так вкусно! Такое оливье можно с уверенностью назвать гастрономическим удовольствием!» — сказал он.

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