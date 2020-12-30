К праздничному столу: ароматная запеченная курица с яблоками и маслом по рецепту Высоцкой

Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками своего кулинарного блога «Едим дома!» аппетитным рецептом запеченной курицы в духовке. Актриса рекомендует приготовить ее к праздникам. Необычную нотку блюду придают фрукты, а масло делает его нежным и сочным.

Ингредиенты: курица, 3 яблока, 3 моченых яблока, апельсин, 50 граммов кураги, 3 зубчика чеснока, 50 граммов имбиря, 200 граммов картофеля мини, 100 граммов сливочного масла, ветка петрушки, ветка розмарина, 50 миллилитров соевого соуса, соль и перец по вкусу.

Масло растопить. Чеснок и петрушку мелко порубить, смешать с маслом. Яблоки нарезать на дольки. Курагу промыть и обсушить. Имбирь натереть, соединить с яблоком и курагой. Выжать сок апельсина и добавить соевый соус. Перемешать.

Курицу посолить, поперчить, начинить фруктовым составом. Хорошенько смазать маслом с чесноком. Переложить на противень. Добавить картофель, моченые яблоки и розмарин.

Запекать в духовке на 180 градусах около часа. Каждые 20 минут не забывать поливать образовавшимся соком.

Курица будет отлично смотреться на новогоднем столе!

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