«Самое вкусное мясо по-французски»: шеф Емельяненко готовит его с томатом и жареным луком

Телеповар Василий Емельяненко, знакомый зрителям по участию в проекте «Мастер-шеф», в преддверии Нового года провел кулинарный эксперимент. Он приготовил три вида мяса по-французски и определил лучший, на его взгляд, рецепт.

Первый рецепт включал ингредиенты: свинину, шампиньоны, сыр, майонез, лук, соль и перец. Во второе блюдо входили продукты: свинина, картошка, лук, растительное масло, сыр двух видов, майонез, соль, перец. Состав третьего: томаты, обжаренный лук, сыр двух видов, майонез, соль, перец, растительное масло. И именно он стал победителем миниконкурса Емельяненко.

«Титул абсолютного чемпиона нашего батла в номинации «Самый вкусный рецепт мяса по-французски» зарабатывает вариант № 3 с жареным луком и томатами», — сказал Василий на своем YouTube-канале Gadget Chef.

Третье место, на его взгляд, получает вариант №2 (с картошкой), а второе — вариант приготовления №1 (с грибами).

Итак, рецепт-победитель. Мясо нарезать на слайсы, отбить с обеих сторон. И обжарить на масле. Лук тоже нарезать полукольцами и обжарить.

Из фольги сформировать лодочку, выложить на нее свинину. Нарезать толстыми кружками помидоры, разложить по мясу. Посолить, поперчить, сверху распределить лук.

Духовку нагреть до 170 градусов, поставить мясо запекаться, готовить 10 минут. В это время взять сыр, который хорошо плавится, натереть его крупно, смешать с майонезом. Разложить его по мясу и опять поставить в духовку на 20-25 минут.

«На вид это мясо не отличается от остальных двух претендентов, но в разрезе видны красные томаты, и это придает дополнительный колорит и оригинальность блюду. Сока много, мясо нежное, луком сырым не пахнет, как в двух других вариантах», — прокомментировал Василий готовое блюдо.

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