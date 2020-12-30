С привкусом дымка: Творогов раскрыл поварской секрет вкусного оливье

На телеканале «Еда» в программе «Максимально просто» шеф-повар Максим Творогов рассказал, как приготовить очень простой оливье так, чтобы он получился действительно вкусным. По словам кулинара, этот рецепт он использовал годами в ресторанах, и всегда гости оставались очень довольны закуской.

Привлекательность закуске придает включение в нее копченой куриной грудки вместо колбасы и запеченные овощи. Ощущение дымка разжигает аппетит и вкусовые ощущения.

«Аромат запеченных овощей действует гораздо сильнее на человека, чем вареных», — заметил шеф.

Ингредиенты: три картошки, морковка, три яйца, 2 куриные копченые грудки, 100 граммов консервированного горошка, 3 соленых огурца, 100 граммов майонеза, соль и перец по вкусу.

Яйца отварить, а овощи завернуть в фольгу и запечь в духовке. Остудить, очистить, нарезать на небольшие кубики. Смешать все ингредиенты в миске, заправить майонезом и капнуть немножко огуречного рассола. Посолить, поперчить, размешать и поставить в холодильник пропитываться на 20 минут. Перед подачей украсить зеленью.

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