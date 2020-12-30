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Хрустящие и ароматные: Высоцкая поделилась рецептом запеченных крылышек в медовой пропитке

Аппетитная корочка и внутренняя сочность – коронные фишки этого блюда.

Хрустящие и ароматные: Высоцкая поделилась рецептом запеченных крылышек в медовой пропитке
Высоцкая пропитала крылышки на ночь медом и восхитилась вкусом! Кадр из шоу "Мне это нравится!"

Куриные запеченные крылышки практически всегда в первую очередь расходятся со стола. А если их пропитать на ночь ароматным соусом из меда, апельсина и чеснока, то они могут исчезнуть просто моментально! Новый аппетитный рецепт обнародовала в своем кулинарном аккаунте «Едим дома!» Юлия Высоцкая.

Ингредиенты: куриные крылья — 1,5 кг, соевый соус — 100 мл, мед — 5 ст. л., куркума — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., апельсины — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, перец чили — 10 г, перец черный молотый — 1 щепотка.

Куриные крылышки.
Куриные крылышки. Кадр из шоу «Спасибо, шеф»

Положить крылышки в миску, приправить специями, измельченным чесноком и чили. Выжать из апельсина сок, влить соевый соус, добавить мед. Руками распределить состав по поверхности крылышек, накрыть посуду и убрать в холодильник. На следующий день они хорошо пропитаются маринадом и их можно запечь.

Противень покрыть кулинарной бумагой, разложить по ней крылья и поставить в разогретую на 180 градусах духовку. Готовить примерно час до аппетитной хрустящей корочки.

К столу подавать с любимым соусом.

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