Маша Вебер поделилась собственным рецептом запекания гуся

Во время пандемии певица стала больше времени проводить на кухне.

В Новый год, который придет к нам уже совсем скоро, певица Маша Вебер порадует своих домашних своим фирменным блюдом — запеченным гусем.

«Сейчас в связи с пандемией много времени провожу дома, а значит и на кухне тоже. Мой муж и сын довольны. Моя семья любит еду, которую я готовлю, потому что она вкусная и полезная», — цитирует 33-летнюю артистку ФАН.

Своим секретом запекания гуся Мария с удовольствием поделилась с прессой.

Ингредиенты: собственно, гусь весом около 3 килограммов;

800 граммов яблок (4–6 штук);

1,5 чайных ложки мускатного ореха;

2 чайных ложки паприки,

1,5 чайных ложки кориандра;

1,5 столовых ложки меда;

2 столовых ложки оливкового масла;

3 столовых ложки соевого соуса;

и кинза.

Перед готовкой нужно осмотреть гуся на наличие остатков перьев и удалить их. Также стоит отрезать подкрылки, чтобы при запекании они не подгорели, испортив внешний вид блюда. Далее тушку стоит вымыть и насухо протереть бумажными полотенцами.

Смешайте сухие специи (орех, паприку, кориандр) и натрите ими гуся внутри и снаружи, а после оставьте его на час при комнатной температуре. Вебер отметила, что соли в рецепте нет, ее заменит соевый соус.

Отдельно готовим маринад: смешиваем мед, оливковое масло и соевый соус. Им нужно смазать тушку внутри и снаружи, а потом через пятнадцать минут смазать еще раз. Заворачиваем гуся в пищевую пленку и оставляем на 12 часов (на ночь) в холодильнике.

После снимаем пищевую пленку и закалывает разрез в области шеи зубочистками, чтобы оттуда в процессе запекания не вытекал сок. Далее моем яблоки и, не снимая с них кожицу, режем на четыре части. Вычищаем сердцевину и укладываем фрукты в брюшко гуся. После этого разрез в брюшке тоже стоит заколоть зубочистками.

Далее стоит прогреть духовку до 210-220 градусов, еще раз смазать тушку маринадом и уложить ее в блюдо для запекания брюхом вверх. В разогретой духовке гусь должен полежать около 40 минут — до зарумянивания.

Затем оставшиеся яблоки можно разрезать пополам и обложить ими мясо. После чего блюдо нужно накрыть крышкой и запекать еще около двух часов.

«Готовность проверяйте с помощью прокола в самом толстом месте. Выделившийся сок должен быть прозрачным», — говорит Мария.

Подавая гуся на стол, не забудьте удалить зубочистки. Блюдо можно украсить нарезанным болгарским перцем, свежей зеленью и дольками лимона.

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