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Маша Вебер поделилась собственным рецептом запекания гуся

Во время пандемии певица стала больше времени проводить на кухне.

Маша Вебер поделилась собственным рецептом запекания гуся
Мария Вебер поделилась своим фирменным новогодним рецептом. Фото: Global Look Press

В Новый год, который придет к нам уже совсем скоро, певица Маша Вебер порадует своих домашних своим фирменным блюдом — запеченным гусем.

«Сейчас в связи с пандемией много времени провожу дома, а значит и на кухне тоже. Мой муж и сын довольны. Моя семья любит еду, которую я готовлю, потому что она вкусная и полезная», — цитирует 33-летнюю артистку ФАН.

Своим секретом запекания гуся Мария с удовольствием поделилась с прессой.

Ингредиенты:

  • собственно, гусь весом около 3 килограммов;
  • 800 граммов яблок (4–6 штук);
  • 1,5 чайных ложки мускатного ореха;
  • 2 чайных ложки паприки,
  • 1,5 чайных ложки кориандра;
  • 1,5 столовых ложки меда;
  • 2 столовых ложки оливкового масла;
  • 3 столовых ложки соевого соуса;
  • и кинза.

Перед готовкой нужно осмотреть гуся на наличие остатков перьев и удалить их. Также стоит отрезать подкрылки, чтобы при запекании они не подгорели, испортив внешний вид блюда. Далее тушку стоит вымыть и насухо протереть бумажными полотенцами.

Смешайте сухие специи (орех, паприку, кориандр) и натрите ими гуся внутри и снаружи, а после оставьте его на час при комнатной температуре. Вебер отметила, что соли в рецепте нет, ее заменит соевый соус.

Отдельно готовим маринад: смешиваем мед, оливковое масло и соевый соус. Им нужно смазать тушку внутри и снаружи, а потом через пятнадцать минут смазать еще раз. Заворачиваем гуся в пищевую пленку и оставляем на 12 часов (на ночь) в холодильнике.

После снимаем пищевую пленку и закалывает разрез в области шеи зубочистками, чтобы оттуда в процессе запекания не вытекал сок. Далее моем яблоки и, не снимая с них кожицу, режем на четыре части. Вычищаем сердцевину и укладываем фрукты в брюшко гуся. После этого разрез в брюшке тоже стоит заколоть зубочистками.

Далее стоит прогреть духовку до 210-220 градусов, еще раз смазать тушку маринадом и уложить ее в блюдо для запекания брюхом вверх. В разогретой духовке гусь должен полежать около 40 минут — до зарумянивания.

Затем оставшиеся яблоки можно разрезать пополам и обложить ими мясо. После чего блюдо нужно накрыть крышкой и запекать еще около двух часов.

«Готовность проверяйте с помощью прокола в самом толстом месте. Выделившийся сок должен быть прозрачным», — говорит Мария.

Подавая гуся на стол, не забудьте удалить зубочистки. Блюдо можно украсить нарезанным болгарским перцем, свежей зеленью и дольками лимона.

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