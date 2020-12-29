Поделилась Высоцкая: как приготовить салат «Цезарь» из простых ингредиентов к Новому году

Анчоусов или необычных соусов вы в составе не найдете.

Юлия Высоцкая перед Новым годом подготовила для своих поклонников приятный сюрприз: на своем сайте «Едим дома!» она стала делиться рецептами фолловеров, которые рекомендует к празднику. Этот рецепт салата «Цезарь» оказался в их числе.

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В отличие от ресторанного варианта, он не требует включения продуктов, которые сложно достать обычным людям. Все продукты имеются практически в каждом супермаркете.

Ингредиенты на 2 порции: упаковка салата романо, 3 кусочка багета, 10 томатов черри, 20 граммов пармезана, 200 граммов куриного филе, соль и приправа для курицы по вкусу. Для соуса: 2 яичных вареных желтка, 50 миллилитров оливкового масла, 1 зубчик чеснока, 2 чайные ложки горчицы дижонской.

Приготовим вначале соус. Для этого смешаем все необходимые ингредиенты, пробив их блендером до состояния эмульсии. Масло лучше вливать потихоньку тонкой струйкой. А яйца отварить «в мешочек», на это уйдет минуты четыре.

Далее нарежем куриное филе полосками и поджарим на сковороде, можно также воспользоваться духовкой. Не забываем приправить любимыми специями.

Приготовим сухарики из багета, нарезав его кубиками и подсушив в духовке. Затем пармезан разделим на тонкие пластинки при помощи овощечистки. Черри разрежем пополам, а салат порвем руками.

В конце сделаем красивую раскладку на плоской тарелке: разбросаем листья салата, помидоры, филе, сыр, сухарики, польем соусом. Тот, кто любит пармезан, может еще посыпать салат тертым сыром. Готово! Просто и празднично!

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