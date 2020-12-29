Элементарно: Ивлев рассказал, как приготовить вкусный майонез при помощи обычного венчика

«Друзья, без этого продукта вам точно не обойтись в новогоднюю ночь. Да, сегодня я научу вас готовить…. майонез!» — сказал в личном блоге телеповар Константин Ивлев и сдержал обещание.

Соус ведущий «Адской кухни» предложил сделать классический, используя обычный ручной венчик. Отличную заправку к оливье, селедке под шубой и салату «Мимоза» он сделал всего за несколько минут.

Ингредиенты: чайная ложка сладкой дижонской горчицы, два яичных желтка, соль по вкусу, 1 лимон, оливковое масло.

Желтки перемешать с дижонской горчицей. Тонкой струйкой добавить оливковое масло, непрерывно работая венчиком. Прекратить его вливать ровно в тот момент, когда масса станет густой.

Далее посолить по вкусу, добавить сок лимона и опять поработать венчиком. Соус должен получиться однородным, без расслойки состава, желтого цвета и с приятной оливковой горчинкой.

Ранее Константин делился другим рецептом майонеза, в его состав входит сливочный хрен. Юлия Высоцкая тоже раскрыла секрет вкусного французского соуса. Она предпочитает взбивать его на комбайне.

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