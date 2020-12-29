С чесночным ароматом: Высоцкая поделилась рецептом хрустящего салата с капустой и сыром фета

На заправку закуски используется оливковое масло с уксусом и приправами, а сладость придает изюм.

Красивый и вкусный салат из простых ингредиентов предложила приготовить Юлия Высоцкая, обнародовав рецепт закуски в своем интернет-проекте «Едим дома!». В ход идет красная капуста и сыр фета, а на заправку используется соус из оливкового масла, уксуса и приправ. Хруст и приятный ореховый привкус блюду дарит поджаренный кунжут.

Ингредиенты: красная капуста — ½ шт., лимонный сок — 2 ст. л., яблочный уксус — 1 ст. л., чеснок — 1 зубчик, оливковое масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, сыр фета — 2 ст. л., кунжут — 2 ст. л., зелень петрушки — 1 ст. л., изюм — 1 ст. л., перец чили хлопьями — по вкусу.

Рубим тонкой соломкой капусту, в миске поливаем лимонным соком и уксусом, солим, мнем руками. Размешиваем и даем настояться минут 5–10.

Смешиваем капусту с изюмом, продавленным через пресс чесноком, оливковым маслом, перекладываем в салатник.

Поджариваем немного семя кунжута, шинкуем петрушку, посыпаем салат. Разбрасываем по поверхности перец чили и сыр фета. Салат готов!

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