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Сочная внутри: шеф Емельяненко объяснил, как запечь «самую хрустящую курочку»

Телеповар готовит ее по пекинскому методу.

Сочная внутри: шеф Емельяненко объяснил, как запечь «самую хрустящую курочку»
Василий Емельяненко. Кадр из шоу Gadget Chef.

Телеповар Василий Емельяненко, хорошо известный отечественному зрителю по телепроекту «Мастер-шеф», раскрыл секрет запекания вкусной курочки в духовке. Блюдо готовится непросто, но обычно даже гурманы приходят в восторг от ее восхитительного вкуса!

«Делаю самую хрустящую корочку. Курица в духовке по пекинскому методу позволяет мясу оставаться сочным, нежным, а хруст поджаренной кожи делает это блюдо просто бесподобным», — рассказал шеф на своем YouTube-канале Gadget Chef.

Ингредиенты: курица, 6 столовых ложек сахарного песка, 5,5 литров воды, 250 миллилитров соевого соуса, 40 граммов соли.

В кастрюле разместить курицу, залить литром воды, разведя в ней 40 граммов соли. Оставить курицу в солевом составе на 15 часов в холодильнике. Курицу достать, рассол оставить, он еще пригодится.

Налить в кастрюлю 4,5 литра воды и поставить на огонь. В кипящую воду положить 6 столовых ложек сахарного песка, 250 мл соевого соуса, довести до кипения.

Василий Емельяненко
Василий Емельяненко. Кадр из шоу Gadget Chef.

Сделать два крюка из металлической проволоки или использовать готовые. Прикрепить их по бокам курицы под крыльями. Держать над кастрюлей, и половником поливать ее со всех сторон кипящей водой с соевым соусом и сахаром (около минуты, но не окунать в раствор). Затем отправить курицу в прохладный солевой рассол, в котором она выдерживалась 15 часов. Повторить этот процесс 3-4 раза.

После горячего обливания курицу нужно опустить в холодный солевой раствор.
После горячего обливания курицу нужно опустить в холодный солевой раствор. Кадр из шоу Gadget Chef.

В результате такого процесса кожа курицы натягивается максимально и при выпекании у нее получится красивый оттенок, кроме того, блюдо станет хрустящим снаружи и очень сочным внутри.

Промокнуть тушку полотенцем. Установить в духовке решетку, прикрепить к ней на крюки курицу, запекать 10-15 минут на 130 градусах (функция конвекции). Затем увеличить температуру до 180 градусов и оставить на 15-17 минут.

Сочная: как приготовить «самую хрустящую курочку» объяснил шеф Емельяненко
Сочная: как приготовить «самую хрустящую курочку» объяснил шеф Емельяненко. Кадр из шоу Gadget Chef.

Готовую курицу выложить на блюдо, разрезать на кусочки и подать к столу. В Китае такую курицу подают с тонкими лепешками и соусом, отрезают кусочек, отрывают немного лаваша, кладут мясо в него, заворачивают и макают в соус. Очень вкусно!

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