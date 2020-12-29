Сочная внутри: шеф Емельяненко объяснил, как запечь «самую хрустящую курочку»

Телеповар Василий Емельяненко, хорошо известный отечественному зрителю по телепроекту «Мастер-шеф», раскрыл секрет запекания вкусной курочки в духовке. Блюдо готовится непросто, но обычно даже гурманы приходят в восторг от ее восхитительного вкуса!

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«Делаю самую хрустящую корочку. Курица в духовке по пекинскому методу позволяет мясу оставаться сочным, нежным, а хруст поджаренной кожи делает это блюдо просто бесподобным», — рассказал шеф на своем YouTube-канале Gadget Chef.

Ингредиенты: курица, 6 столовых ложек сахарного песка, 5,5 литров воды, 250 миллилитров соевого соуса, 40 граммов соли.

В кастрюле разместить курицу, залить литром воды, разведя в ней 40 граммов соли. Оставить курицу в солевом составе на 15 часов в холодильнике. Курицу достать, рассол оставить, он еще пригодится.

Налить в кастрюлю 4,5 литра воды и поставить на огонь. В кипящую воду положить 6 столовых ложек сахарного песка, 250 мл соевого соуса, довести до кипения.

Сделать два крюка из металлической проволоки или использовать готовые. Прикрепить их по бокам курицы под крыльями. Держать над кастрюлей, и половником поливать ее со всех сторон кипящей водой с соевым соусом и сахаром (около минуты, но не окунать в раствор). Затем отправить курицу в прохладный солевой рассол, в котором она выдерживалась 15 часов. Повторить этот процесс 3-4 раза.

В результате такого процесса кожа курицы натягивается максимально и при выпекании у нее получится красивый оттенок, кроме того, блюдо станет хрустящим снаружи и очень сочным внутри.

Промокнуть тушку полотенцем. Установить в духовке решетку, прикрепить к ней на крюки курицу, запекать 10-15 минут на 130 градусах (функция конвекции). Затем увеличить температуру до 180 градусов и оставить на 15-17 минут.

Готовую курицу выложить на блюдо, разрезать на кусочки и подать к столу. В Китае такую курицу подают с тонкими лепешками и соусом, отрезают кусочек, отрывают немного лаваша, кладут мясо в него, заворачивают и макают в соус. Очень вкусно!

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