В сметанной заливке: Высоцкая поделилась рецептом очень нежной творожной запеканки

Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» предложила на завтрак порадовать своих близких нежной и вкусной запеканкой. Она готовится из творога и манки, а сверху делается сметанная заливка, которая придает ей особую сочность.

Ингредиенты для творожной основы: 700 граммов творога, 2 яйца, 70 граммов сахара, 2 столовые ложки манки. Для заливки: 450 граммов сметаны, 50 граммов сахара, 1 яйцо, ванилин по вкусу.

Если творог крупный, а также, чтобы придать продукту особую нежность, можно протереть его через сито либо взбить блендером. Вбить в творог яйца, всыпать манку и сахар, взбить все вместе хорошенько.

Форму промазать сливочным маслом, выложить творожную смесь, отправить в разогретую на 170 градусах духовку на 30 минут.

В это время приготовить сметанную заливку, смешав сметану, яйцо, сахар, ванильную эссенцию либо экстракт ванили.

Через 30 минут выпекания запеканку достать, покрыть заливкой и опять разместить в духовке на 15 минут.

В результате сметанный слой должен по краям быть плотнее, а посередине немного «колыхаться». Оставить запеканку на столе пока она не остынет, затем нарезать на кусочки и подать к столу. Можно украсить фруктами, ягодами, топингом и кусочками шоколада, по желанию.

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