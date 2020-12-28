Оливье по-итальянски: Высоцкая посоветовала рецепт с сыром, грудкой и перцем

Уже придумали, что поставите на новогодний стол? Если нет, вам в помощь придет вариант от Юлии Высоцкой. Актриса на своем кулинарном сайте «Едим дома!» опубликовала рецепты, которые она рекомендует к праздничному столу. В их числе оказалась и эта любопытная интерпретация знакомого оливье в итальянском духе.

Итак, для оливье по-итальянски понадобятся следующие продукты: куриная копченая грудка, сладкий перец, 3 соленых огурца, 2 картошки, 3 яйца, 250 граммов замороженного горошка, 50 граммов полутвердого сыра, 2 веточки базилика, 2 стебля зеленого лука, немного петрушки, майонез.

Сварить картошку и яйца, остудить, нарезать на кубики, как и все остальные овощи. Горошек обдать кипятком на дуршлаге. Нарубить зелень, натереть на средней терке сыр. Положить все в миску, приправить майонезом или сметанно-майонезным составом, размешать, готово!

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