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«Всего четыре ингредиента»: Емельяненко поделился рецептом салата, который «нравится всем»

В состав закуски входит кабачок, свекла, брынза и свежий огурец.

«Всего четыре ингредиента»: Емельяненко поделился рецептом салата, который «нравится всем»
Емельяненко поделился рецептом салата, который «нравится всем». Кадр из шоу Gadget Chef.

Шеф-повар Василий Емельяненко, ставший известный россиянам после участия в телепроекте «Мастер-шеф», поделился на своем YouTube-канале Gadget Chef рецептом необычного салата. У него очень простой состав, но при этом закуска смотрится красиво на столе, имеет приятный свежий вкус и будет вполне уместна даже на новогоднем столе.

«Предлагаю вашему вниманию рецепт красивого и необычайно вкусного салата. Этот салат нравится всем. Всего четыре ингредиента! Идеально для праздничного стола», — презентовал свое блюдо шеф.

Василий Емельяненко.
Василий Емельяненко. Кадр из шоу Gadget Chef.

Ингредиенты: кабачок/цукини — 1 шт., свекла — 1 шт., огурец — 1 шт., небольшой кусочек брынзы или сыра фета, тимьян — 1 веточка, половинка лимона, масло растительное, перец и соль.

Важно вкусно запечь свеклу. Для этого положить корнеплод на фольгу, туда же отправить тимьян, посолить, полить немножко маслом, завернуть герметично. Разогреть духовой шкаф на 200 градусах, запечь в нем овощ (минут 30).

Огурец и цукини нарезать на тонкие ленточки с помощью овощечистки. Затем порубить их ножом на мелкую соломку. Остывшую и очищенную свеклу нужно будет нарезать такой же формой. Для этого сделать тонкие слайсы при помощи большого ножа, а потом изрубить их на соломку.

Измельченные овощи разложить по разным мисочкам, приправить небольшим количеством растительного масла, посолить поперчить, полить лимонным соком, размешать по отдельности.

Емельяненко поделился рецептом салата, который «нравится всем»
Емельяненко поделился рецептом салата, который «нравится всем». Кадр из шоу Gadget Chef.

На тарелку поставить кулинарное кольцо, выложить в него вначале огурцы, потом кабачок, потом свеклу. Аккуратно снять кольцо, сверху положить красивой горкой сыр, украсить перьями зеленого лука.

«Красивый и очень вкусный салат готов, можно подавать к столу!» — сказал Василий.

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