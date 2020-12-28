«Всего четыре ингредиента»: Емельяненко поделился рецептом салата, который «нравится всем»

Шеф-повар Василий Емельяненко, ставший известный россиянам после участия в телепроекте «Мастер-шеф», поделился на своем YouTube-канале Gadget Chef рецептом необычного салата. У него очень простой состав, но при этом закуска смотрится красиво на столе, имеет приятный свежий вкус и будет вполне уместна даже на новогоднем столе.

«Предлагаю вашему вниманию рецепт красивого и необычайно вкусного салата. Этот салат нравится всем. Всего четыре ингредиента! Идеально для праздничного стола», — презентовал свое блюдо шеф.

Ингредиенты: кабачок/цукини — 1 шт., свекла — 1 шт., огурец — 1 шт., небольшой кусочек брынзы или сыра фета, тимьян — 1 веточка, половинка лимона, масло растительное, перец и соль.

Важно вкусно запечь свеклу. Для этого положить корнеплод на фольгу, туда же отправить тимьян, посолить, полить немножко маслом, завернуть герметично. Разогреть духовой шкаф на 200 градусах, запечь в нем овощ (минут 30).

Огурец и цукини нарезать на тонкие ленточки с помощью овощечистки. Затем порубить их ножом на мелкую соломку. Остывшую и очищенную свеклу нужно будет нарезать такой же формой. Для этого сделать тонкие слайсы при помощи большого ножа, а потом изрубить их на соломку.

Измельченные овощи разложить по разным мисочкам, приправить небольшим количеством растительного масла, посолить поперчить, полить лимонным соком, размешать по отдельности.

На тарелку поставить кулинарное кольцо, выложить в него вначале огурцы, потом кабачок, потом свеклу. Аккуратно снять кольцо, сверху положить красивой горкой сыр, украсить перьями зеленого лука.

«Красивый и очень вкусный салат готов, можно подавать к столу!» — сказал Василий.

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