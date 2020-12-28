«Новогодний»: Высоцкая посоветовала красивый салат с фетой, грудкой и сухариками к праздникам

На его заправку делается соус из майонеза и мандарина.

У этой закуски много ингредиентов, да и соус у него — не обычный майонез, но это стоит того! Салат не случайно имеет название «Новогодний», он отлично смотрится на праздничном столе и выглядит по-зимнему (кусочки феты с зеленью очень напоминают снежки с елочными иголочками). Кроме того, это блюдо рекомендовала приготовить на самое главное торжество года Юлия Высоцкая, обнародовав рецепт на своем кулинарном сайте «Едим дома!»

Ингредиенты на салат: половинка кочана капусты пекинской, 1 болгарский перец, половинка красной луковицы.

Для сухариков: 150 граммов багета, 2 столовые ложки оливкового масла, чайная ложка соевого соуса, 1 зубчик чеснока, чайная ложка прованских трав.

Для курицы: 200 граммов филе, 2 столовые ложки семени кунжута, 1 столовая ложка оливкового масла, 2 чайные ложки соевого соуса, перец черный по вкусу.

Для сырных шариков: 100 граммов феты, 2 столовые ложки укропа, 1 зубчик чеснока.

Для соуса: 4 столовые ложки майонеза, столовая ложка соевого соуса, зубчик чеснока, половинка мандарина, щепотка перца.

Вначале нужно приготовить курицу. Смешать масло с соевым соусом. Куриную мякоть нарубить длинными полосками. Полить маринадом, размешать, посыпать семенем кунжута, поперчить. Оставить пропитываться минут 30-40. Затем поджарить до хрустящей корочки, но так, чтобы внутри мякоть осталась сочной. Вынуть на салфетку, оставить, чтобы ушла жирность.

Затем настает очередь сухариков. Батон порезать на небольшие кубики. Смешать оливковое масло, соевый соус, прованские травы, выдавить чеснок. Кусочки полить получившимся соусом, равномерно распределить. Обжарить на сковороде или приготовить в духовке.

Пекинскую капусту порвать руками, лук нашинковать полукольцами, перец — соломкой, смешать.

Теперь приготовить сырные шарики. Для это нужно фету размять вилкой, порубить очень мелко укроп, пропустить через пресс чеснок, смешать, скатать из этого состава шарики.

Очередь за заправкой для салата. В миске соединить майонез, соевый соус, пропущенный через пресс чеснок, сок мандарина, перец.

Курицу соединить с овощами, размешать, разложить сухарики и сырные шарики, полить заправкой. При желании можно также украсить кусочками мандарина.

Смотрите также