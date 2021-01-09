Восстанавливаем организм после затяжных застолий легкими блюдами

Табуле из свежих овощей с киноа

Полезная крупа обеспечит салату в ливанском стиле сытость без лишних калорий.

НАДО (на 2 порции): 1 помидор · 1 огурец · 1 красный и 1 желтый сладкий перец · маленький пучок петрушки · 1 ст. ложка сока лайма · оливковое масло для заправки · 100 г киноа.

ГОТОВИМ:

1. Крупу заливаем 250 мл воды, доводим до кипения, подсаливаем и варим до готовности.

2. Овощи нарезаем небольшими кусочками, смешиваем с киноа, зеленью, заправляем соком лайма и оливковым маслом. При необходимости подсаливаем.

Куриная грудка с грибами в нежирном соусе

Аппетитная идея для диетического обеда.

НАДО (на 3 порции): 3 куриных филе · 1 луковица · 150 г шампиньонов · 250 г натурального йогурта · 2 ст. ложки дижонской горчицы · 2 ч. ложки лимонного сока · сушеная смесь прованских трав · соль · перец · немного петрушки и растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Лук мелко режем и обжариваем до прозрачности.

2. Добавляем в сковороду филе и подрумяниваем со всех сторон.

3. Грибы режем пластинками и отправляем к курице.

4. Замешиваем соус из йогурта, горчицы, лимонного сока, трав и соли. Заливаем курицу и тушим на медленном огне под крышкой 30 минут.

5. Подаем, посыпав зеленью.

Овощная запеканка с фетой

НАДО (на 5 — 6 порций): по 300 г брокколи и цветной капусты · 1 — 2 морковки · 1 цукини · немного оливкового масла · 150 г сыра фета · соль · перец · зелень · сметана или йогурт для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Обе капусты разделяем на соцветия, морковку нарезаем толстыми колечками (в идеале фигурным ножом), цукини — крупным кубиком.

2. Бланшируем овощи 5 минут в кипятке, откидываем на дуршлаг.

3. Форму смазываем маслом, выкладываем овощи, поливаем оливковым маслом, солим-перчим.

4. Фету крошим пальцами, засыпаем овощи сверху.

5. Запекаем 30 минут при температуре 180 °С. Подаем со сметаной или йогуртом, посыпав зеленью.

Смотрите также