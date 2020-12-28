«Ем и плачу от счастья!»: красивый салат из редьки, мяса и граната по рецепту Емельяненко

Шеф-повар утверждает, что он может стать отличной альтернативой оливье или селедке под шубой на новогоднем столе.

Телеповар Василий Емельяненко, знакомый многим по телепроекту «Мастер-шеф», поделился со своими подписчиками рецептом салата с редькой и мясом. Он уверен, что закуска способна с успехом потеснить на новогоднем столе знакомые всем блюда.

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«Я, конечно, понимаю, что оливье и селедка под шубой — наше все, но вдруг кто-то захочет приготовить на Новый год что-то новенькое и необычное. Готовится салат просто, быстро. Сочетание запеченной говядины и редьки дарит салату неповторимый вкус, а зерна граната с зеленью делают его еще и необычайно красивым», — рассказал фуд-блогер на своем YouTube-канале Gadget Chef.

Ингредиенты: белая редька или Дайкон — 300 г, говядина запеченная — 300 г, лук — 1 шт., лимон — 1/3 шт., вареное яйцо — 1 шт., майонез трех видов — 1 ст. ложка, вода фильтрованная, растительное масло, сливочное масло, гранат, петрушка.

Редьку нарезать тоненькой соломкой, выложить в глубокую чашу, выдавить в нее лимон, залить водой. Нарубить соломкой белок вареного яйца и запеченную говядину.

Нашинковать луковицу и обжарить ее на смеси растительного и сливочного масла. Редьку достать из воды на полотенце, подождать, когда уйдет лишняя влага.

Соединить говядину с редькой, белком и луком. Размять вилкой вареный желток, смешать с майонезом, заправить этой смесью салат, размешать. Закуску выложить на тарелку при помощи кулинарного кольца, сверху украсить зернами граната и листьями петрушки.

«Ем и плачу от счастья!» — сказал про свой салат Василий, попробовав его.

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