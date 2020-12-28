Нежный вкус: Высоцкая поделилась рецептом оливье с телятиной и домашним майонезом

Также актриса советует класть в него зеленый лук вместо репки.

Юлия Высоцкая рассказала подписчикам интернет-проекта «Едим дома!», как приготовить оливье с телятиной и домашним майонезом. Вкус у салата получается особенно деликатным за счет соуса, исключения из состава колбасы, а также замены привычного лука-репки на зеленый.

Ингредиенты: филе телятины — 250 г, картошка — 2 шт., морковка — 1 шт., яйца куриные — 3 шт., горошек зеленый — 1 банка, огурцы маринованные — 6 шт., лук зеленый — 2 стебелька, щепотка соли.

Сварить мясо, яйца, овощи. С горошка и огурцов слить жидкость. Нарубить кубиком все овощи, яйца, мясо. Нашинковать лук. Смешать все ингредиенты, заправить домашним майонезом.

Приготовить домашний майонез очень просто. На него идут продукты: половинка лимона, яичный желток, 200 мл оливкового масла, столовая ложка горчицы, щепотка соли, перец. Подробнее, как правильно соединить эти ингредиенты, чтобы получился вкусный и густой соус, читайте здесь.

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