Отлично к салатам: Высоцкая рассказала, как приготовить густой домашний майонез

Соус делается быстро и из знакомых ингредиентов.

Юлия Высоцкая на своем интернет-проекте «Едим дома!» поделилась рецептом домашнего майонеза. Соус готовится из знакомых ингредиентов и станет отличной заправкой для салатов и других блюд.

Ингредиенты: лимоны — ½ шт., яичный желток, оливковое масло — 200 мл, горчица — 1 ч. л., щепотка соли, перец по вкусу.

Удобнее всего делать майонез в комбайне с насадкой-венчиком. В чаше соединить яичный желток, горчицу, соль. Слегка взбить. Продолжая взбивать на низких оборотах, постепенно влить тонкой струей часть оливкового масла.

Когда соус начнет густеть, влить ложку лимонного сока. Добавить тонкой струей оставшееся масло, не прекращая работы венчика. Майонез готов! Юлия Высоцкая рекомендовала заправлять этим майонезом оливье с телятиной и зеленым луком.

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