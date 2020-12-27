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«Рецепт самый простой»: Антонова рассказала, как испечь новогодние пряники

Способом приготовления актриса поделилась в своем Instagram.

«Рецепт самый простой»: Антонова рассказала, как испечь новогодние пряники
Наталия Антонова. Фото: instagram.com/n.antonova

Наталия Антонова рассказала своим фанатам, что сейчас репетирует новый спектакль в театре. А еще успевает радовать домочадцев новыми рецептами. На этот раз актриса решила побаловать их новогодними пряниками.

«Испекла пряники, а дети помогали украшать, испекла их быстро и на работу. Рецепт самый простой», — написала Антонова в своем Instagram.

Ингредиенты для теста: мука  200 г + 20 г для работы с тестом,  яйцо 1 шт., мед 1 ст. ложка, сода пищевая 0,5 ч. ложки, сахар 100 г. Для глазури: белок яичный 0,5 шт., сахарная пудра 100-120г, сок лимона 0,5 ч. ложки.

Способ приготовления: мед, сахар, пищевую соду и сырое яйцо соединить в посуде с толстым дном. Перемешать соединенные продукты венчиком и поставить на средний огонь. Помешивая, прогреть смесь до получения плотной пены. Снять кастрюльку с плиты, всыпать в получившуюся массу сначала 150 грамм просеянной муки. Перемешать и всыпать оставшиеся 50 граммов муки. Высыпать на стол еще 20 граммов муки. Сверху на муку выложить получившееся липкое тесто и немного его обмять.

Еще теплое тесто раскатать на листе пергамента для выпечки (или на присыпанном мукой столе). Раскатывать слишком тонко тесто не нужно, все-таки прянички должны быть толстенькими. Формочками для печенья вырезать фигурки. Выпекать медовые пряники в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут.

Пока пряники остывают, приготовьте глазурь для росписи. Для этого взбейте половину яичного белка с лимонным соком и сахарной пудрой до получения плотной глянцевой белой глазури. Взбивайте глазурь миксером не менее 5 минут.

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