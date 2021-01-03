Французский шелковый пирог и другие интересные рецепты к рождественскому столу

Готовить легко, а получается очень празднично.

Имбирные пряники

НАДО (на большой противень): 2 ч. ложки молотого имбиря · 1,5 ч. ложки молотой корицы · 1,5 ч. ложки молотой гвоздики · 0,5 ч. ложки мускатного ореха · 5 ст. ложек меда · 100 г сахара · 2 ч. ложки соды · 30 г сливочного масла · 1 яйцо · 550 г муки. Для глазури: 2 белка · 400 г сахарной пудры.

ГОТОВИМ:

1. В сотейник выкладываем мед, сахар, корицу, мускатный орех и имбирь. Ставим на огонь, перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня.

2. Добавляем соду, перемешиваем, добавляем размягченное сливочное масло, половину муки, яйцо и перемешиваем.

3. Добавляем остатки муки, перемешиваем, вынимаем тесто и домешиваем на столе. Тесто должно быть эластичным и не липким.

4. Раскатываем половину теста в пласт толщиной 0,5 см, вырезаем печенье при помощи форм. Повторяем шаг, пока не кончится тесто.

5. Противень застилаем пергаментом, выкладываем печенье и выпекаем 15 минут при температуре 200 °С. Делаем глазурь: белки взбиваем блендером с сахарной пудрой в крепкую пену. При желании белки можно подкрасить пищевыми красителями. Наносите на пряники при помощи кондитерского мешка (или плотного пакета, отрезав кончик). Можно использовать глазурь быстрого приготовления из магазина.

Французский шелковый пирог

Любители шоколада будут в восторге.

НАДО (на 6 порций): Корзинка: 150 г соленых хлебных палочек · 50 г сахара · 50 г сливочного масла · 40 г сливочного сыра типа маскарпоне · щепотка ванилина. Начинка: 200 г темного шоколада · 200 г сливочного сыра · 150 г сахара · 100 г молока · 3 яйца · 1 ч. ложка ванили · 2 ч. л. желатина · щепотка кондитерского винного камня.

ГОТОВИМ:

Корзинка.

1. Смешиваем сливочное масло, сливочный сыр, ванилин и сахар.

2. Добавляем хлебные палочки, перетертые в крошку в блендере или ступке. Даем постоять 10 минут.

3. Форму для кексов смазываем маслом, выкладываем массу и другой такой же формой выдавливаем тесто в тонкий слой (около 5 мм).

4. Вторую форму убираем и запекаем основу при температуре 180 °С до коричневого оттенка (около 15 мин.).

Начинка.

1. Желатин растворяем в горячем молоке и остужаем.

2. Смешиваем сливочный сыр, половину сахара, ваниль и взбиваем.

3. Добавляем растопленный на водяной бане шоколад, молоко с желатином и винный камень. Взбиваем миксером.

4. Добавляем оставшийся сахар и взбиваем в пену.

5. Белки трех яиц отдельно хорошенько взбиваем с оставшимся сахаром.

6. Перекладываем шоколадную смесь в основу, сверху выкладываем белки, убираем в холодильник на 5 часов.

7. Перед подачей украшаем шоколадной стружкой.

Голени барашка в сочном соусе

НАДО (на 4 порции): 4 голени (примерно по 300 г) · 3 зубчика чеснока · 1 луковица · 1 морковь · 100 мл красного сухого вина · стакан куриного бульона · 200 г протертых томатов · пара веточек розмарина · 2 лавровых листика · соль · перец · немного масла.

ГОТОВИМ:

1. Голени моем, сушим, натираем солью и черным перцем и обжариваем на сковороде до золотистости на масле.

2. Вынимаем голени, на той же сковороде 1 минуту обжариваем мелко порубленный чеснок, добавляем лук полукольцами и морковь брусочками. Жарим до мягкости.

3. Добавляем вино, бульон и томаты, доводим до кипения, тушим пару минут минуту и снимаем с огня.

4. Голени перекладываем в сотейник, добавляем розмарин и лавровый лист, заливаем соусом.

5. Закрываем крышкой и ставим в духовку на 3,5 часа при температуре 160 °С.

6. Подаем голени порционно на подушке из картофельного пюре или риса, обильно полив соусом.

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