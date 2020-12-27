«По многочисленным просьбам»: Сати Казанова поделилась рецептом сыроедческого торта

Экс-солистка группы «Фабрика» соблюдает диету по назначению врача. Из-за проблем со здоровьем Казанова отказалась от продуктов животного происхождения. Поэтому сладости с кремом из молока исполнительнице не походят. Однако Сати не готова отказывать себе в маленьких удовольствиях. Знаменитость открыла для себя шедевры веганской и сыроедческих меню. Рецептом одного из таких блюд артистка поделилась в личном профиле.

Для сыроедческого торта-мороженого от Сати Казановой необходимо взять замоченный миндаль и грецкий орех. Они станут основой нижнего слоя. К этому также стоит добавить финики и несколько ложек кэроба или какао. Все ингредиенты кладем в блендер, а после полученную массу выкладываем в посуду ровным слоем.

Теперь переходим к верхнему слою — это крем. И для него понадобятся большое авокадо, два банана, две или три столовых ложки кокосового масла, четыре ложки кэроба или какао, ваниль по вкусу, корица. По желанию можно добавить финиковый или кленовый сироп. Далее отправляем все это в блендер и затем выкладываем на первый слой. Теперь осталось только убрать торт в морозильную камеру на несколько часов и украсить блюдо орехами или ягодами.

«По многочисленным просьбам пишу рецепт сыроедческого торта-мороженого. Ваши аплодисменты», — прокомментировала Казанова свой пост.

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