«Особенно вкусные»: попробуйте хрустящие бутерброды с паштетом из селедки по рецепту Емельяненко

Этот простой и аппетитный форшмак способен удивить гостей на любом празднике, считает шеф-повар.

Телеповар Василий Емельяненко, ставший известный по участию в проекте «Мастер-шеф», поделился рецептом хрустящих бутербродом с паштетом из сельди. Он уверен, что эта закуска особенная и способна удивить гостей за праздничным столом. При этом готовить ее очень просто, да и ингредиенты идут на нее недорогие.

«Рецептов бутербродов с паштетом из селедки множество, но наши — особенно вкусные. Тем более в сочетании с хрустящим черным хлебом, пропитанным сливочным вкусом и ароматом», — сказал фуд-блогер на своем YouTube-канале Gadget Chef.

Ингредиенты: сельдь — 100 г, икра сельди — 100 г, сметана — 100 г, сливочное масло — 100 г, перец — по вкусу, хлеб черный — несколько кусочков, лук зеленый.

Филе сельди и икру на небольшой скорости пробить в комбайне до однородного кремообразного состояния. Выложить в чашу, добавить сливочное масло, сметану, немного черного перца и венчиком тщательно перемешать.

Нарезать черный хлеб, обжарить кусочки с двух сторон на сливочном масле. Форшмак из сельди разложить на готовый хлеб, присыпать рубленым зеленым луком.

«У нас получились прекрасные бутерброды с паштетом из селедки. Кушаем и наслаждаемся!» — сказал шеф.

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