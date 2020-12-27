«Идеальные»: Антонова поделилась рецептом нежных капкейков с сырным кремом к праздничному столу

Актриса считает, что они с успехом могут заменить торт на Новый год.

Актриса Светлана Антонова поделилась рецептом нежных капкейков, который уже испробовала в деле. «Сегодня они у нас получились идеальные, и я решила подарить вам наш рецепт. Ловите!» — написала она в личном блоге.

Звезда считает, что эти миниатюрные кексы отлично будут смотреться на новогоднем столе и с успехом заменят праздничный торт или пирог.

«Такие порционные тортики очень удобно подавать каждому гостю отдельно, ведь их не нужно нарезать, и выглядят они аккуратно и привлекательно!» — сказала она.

Итак, нужно взять два яйца, 30 граммов сахара, чайную ложку соли. Смешать с 60 граммами растопленного и остуженного сливочного масла, добавить 280 граммов теплого молока, 280 граммов просеянной муки. Взбить все миксером.

Полторы чайные ложки соды погасить столовой ложкой 6 %-ного уксуса. Добавить в тесто. Если есть желание приготовить шоколадные капкейки, примешать еще 55 граммов какао.

Тесто залить в формочки и выпекать при температуре 180 градусов 30-40 мин.

Пока остывают готовые кексы, можно сделать крем. Взбить 200 миллилитров сливок (10 минут), добавить 100 граммов сахарной пудры, затем 350 граммов сыра маскарпоне. Выложить крем в кондитерский мешок и украсить капкейки. Добавить ягоды, мяту, можно тертый горький шоколад.

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