Отлично на Новый год: Высоцкая рассказала, как приготовить сочную свинину в пиве

Юлия Высоцкая посвятила последний выпуск своей кулинарной программы «Едим дома!» новогоднему столу. Она рассказала, как приготовить легкий и красивый салатик из зелени и мандаринов, а также необычную свинину в пиве. К слову, алкоголь полностью выпаривается из блюда во время выпекания, поэтому хозяйки могут на этот счет не беспокоиться.

Актриса заметила, что лучше использовать наиболее светлое пиво, с ним мясо получится вкуснее. Хорошо сочетается свинина с сухим розмарином, майораном, прованскими или тосканскими травами. А вместо сливового соуса можно сделать яблочный, вишневый или клюквенный.

Ингредиенты на шесть порций: 1 свиной окорок, пиво светлое — 400 мл, орегано — 1 ч. л., горчица сухая — 1 ч. л., кориандр молотый — ½ ч. л., перец черный — ½ ч. л., соль морская — ½ ч. л. Для соуса: сливы — 8 шт., маленький пучок тархуна, кориандр молотый — ¼ ч. л., перец кайенский — 1 щепотка, перец черный — 1 щепотка, соль морская.

Свинину перчим, солим, посыпаем кориандром, горчицей и орегано. Кладем в керамическую форму для выпечки, немного поливаем пивом, оставшийся напиток выливаем по кругу. Запекаем в духовке 4 часа, время от времени поливая образовавшимся соком.

Фрукты (сливы или любые другие кислые) нарезаем на кусочки, кладем в сотейник, вливаем немного воды, солим, перчим, посыпаем кайенским перцем, кориандром. Перемешиваем и томим до готовности. Иногда нужно подливать немного воды, чтобы сливы не подгорели.

Далее нарезаем мелко тархун. Деревянной лопаткой рубим сливы, выкладываем в соус тархун и снимаем с огня. Готовое мясо поливаем соусом и подаем к столу. Такое блюдо ваши гости не забудут никогда, считает Юлия Высоцкая!

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