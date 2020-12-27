Изысканно и очень вкусно: Константин Ивлев поделился рецептом оливье с крабом и икрой

Константин Ивлев провел кулинарный конкурс по изобретению блюда русской кухни «Битва шефов». На своем YouTube-канале он подвел итог и обнародовал рецепт победителя состязания шеф-повара Дмитрия Цеха, приготовив его аппетитный оливье с крабом и хрустящими роллами. По мнению ведущего шоу «На ножах», салат по достоинству украсит новогодний стол, поскольку имеет отличный вкус и изысканный внешний вид.

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Ингредиенты: 300 г крабов, 300 г свежих огурцов, 200 г маринованных огурцов, 140 г морковки, 300 г картошки, 3 яйца, цедра от ½ шт. мандарина, 200 г майонеза, 200 г зеленого горошка, 100 г красной икры, 150 г теста фило, 1 пучок укропа, 2 ст. л. растительного масла, соль и перец по вкусу.

Картошку и морковку отварить, очистить, нарубить на кусочки размером с горошину. Огурцы, часть крабового мяса и яйца нарезать так же, смешать с горошком и майонезом, посолить, поперчить.

На плоскую тарелку поставить кулинарное кольцо и выложить в него салат. Сверху выложить слой икры. Пока салат отстаивается, нужно нарезать оставшуюся часть краба, смешать с цедрой мандарина и майонезом. Далее нарезать тесто фило на небольшие кусочки, выложить на них по чайной ложке крабовой начинки, завернуть в роллы.

На небольшом количестве растительного масла прижарить эти рулетики до золотистого цвета, выложив их на сковороду вначале швом вниз, потом перевернуть. Готовятся они моментально. Затем с салата снять кольцо, посередине поверх икры выложить веночек из укропа, он очень похож на миниатюрную версию рождественского традиционного венка. Подавать роллы с крабами вместе с салатом на отдельной тарелке.

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