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Изысканно и очень вкусно: Константин Ивлев поделился рецептом оливье с крабом и икрой

Это способ приготовления салата придумал шеф-повар Дмитрий Цех.

Изысканно и очень вкусно: Константин Ивлев поделился рецептом оливье с крабом и икрой
Константин Ивлев. Кадр из шоу "Ивлев шеф"

Константин Ивлев провел кулинарный конкурс по изобретению блюда русской кухни «Битва шефов». На своем YouTube-канале он подвел итог и обнародовал рецепт победителя состязания шеф-повара Дмитрия Цеха, приготовив его аппетитный оливье с крабом и хрустящими роллами. По мнению ведущего шоу «На ножах», салат по достоинству украсит новогодний стол, поскольку имеет отличный вкус и изысканный внешний вид.

Ингредиенты: 300 г крабов, 300 г свежих огурцов, 200 г маринованных огурцов, 140 г морковки, 300 г картошки, 3 яйца, цедра от ½ шт. мандарина, 200 г майонеза, 200 г зеленого горошка, 100 г красной икры, 150 г теста фило, 1 пучок укропа, 2 ст. л. растительного масла, соль и перец по вкусу.

Картошку и морковку отварить, очистить, нарубить на кусочки размером с горошину. Огурцы, часть крабового мяса и яйца нарезать так же, смешать с горошком и майонезом, посолить, поперчить.

Приготовление оливье.
Константин Ивлев выкладывает салат в форму. Кадр из шоу «Ивлев шеф»

На плоскую тарелку поставить кулинарное кольцо и выложить в него салат. Сверху выложить слой икры. Пока салат отстаивается, нужно нарезать оставшуюся часть краба, смешать с цедрой мандарина и майонезом. Далее нарезать тесто фило на небольшие кусочки, выложить на них по чайной ложке крабовой начинки, завернуть в роллы.

Константин Ивлев сворачивает роллы.
Константин Ивлев сворачивает роллы. Кадр из шоу «Ивлев шеф»

На небольшом количестве растительного масла прижарить эти рулетики до золотистого цвета, выложив их на сковороду вначале швом вниз, потом перевернуть. Готовятся они моментально. Затем с салата снять кольцо, посередине поверх икры выложить веночек из укропа, он очень похож на миниатюрную версию рождественского традиционного венка. Подавать роллы с крабами вместе с салатом на отдельной тарелке.

Оливье
Оливье с крабом. Кадр из шоу «Ивлев шеф»

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