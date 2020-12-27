К Новому году: Высоцкая дала рецепт красивого салата с апельсином и зеленью

Закуска очень легкая и может удивить гостей необычным вкусом.

В преддверии Нового года Юлия Высоцкая поделилась на шоу «Едим дома!» салатом, который будет отлично смотреться на праздничном столе. Она посоветовала своим поклонникам приготовить легкую закуску на основе апельсина, красного лука и салатного микса. Сочетание цветов получается очень ярким, а вкус сочным!

«В такой салат можно смело добавлять все, что вам кажется праздничным: сыр, маринованный лук, натертую морковь или яблоко!» — заметила актриса.

Ингредиенты на три порции: апельсины — 1 шт., кешью — 1 горсть, лук красный — 1 шт., салатный микс — 70 г, тархун — 3 веточки, оливковое масло — 2 ст. л., уксус на тархуне — по вкусу, перец черный, соль морская.

С апельсина срезаем кожуру, вырезаем из перепонок мякоть, сохраняем выделяемый сок. Лук нарезаем полукольцами, заливаем уксусом, ждем, когда замаринуется. Кешью измельчаем при помощи ступки.

Несколько видов салата измельчаем, либо используем готовый салатный микс, кладем в глубокую чашу, смешиваем с апельсином, капаем сюда же сок фрукта, рвем тархун, приправляем маслом, солим, перчим, размешиваем. Перекладываем в красивый салатник, разбрасываем по закуске маринованный лук и кешью, подаем на стол!

Смотрите также