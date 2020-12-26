Без теста: как приготовить моментальные пирожки с яйцом и луком «для лентяев» по рецепту Емельяненко

Этот рецепт – настоящая мечта для тех, кто не любит стоять у плиты, но обожает вкусно покушать. Им поделился известный телеповар Василий Емельяненко, участвовавший в проекте «Мастер-шеф». Он предложил приготовить пирожки без теста и начинки с луком и яйцом.

«Самые быстрые пирожки для лентяев. В пирожках самое вкусное — это начинка, и не самое вкусное — тесто. Так почему бы нам не сделать много начинки и без теста? Пирожки получаются очень вкусными, выглядят аппетитно и готовятся моментально», — сказал Василий на своем YouTube-канале Gadget Chef.

Ингредиенты: яйца вареные — 5 шт., сметана 20% — 1,5 ст. ложки, укроп — несколько веток, лук зеленый — 2-3 шт., манная крупа – 1,5 ст. ложки, мука — 1 ст. ложка без горки, соль и перец по вкусу, щепотка чеснока сушеного, растительное масло для жарки.

Сварить яйца, натереть на крупной терке, смешать с нарубленной зеленью, поперчить и посолить по вкусу. Всыпать муку, манку, положить сметану и чеснок, размешать.

Мокрыми руками сформировать котлетки, которые обжарить на медленном огне с двух сторон на масле до золотистой корочки. Подавать со сметаной. Также очень вкусно с красной или щучьей икрой!

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