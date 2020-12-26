Тают во рту: Высоцкая дала рецепт простых и нежных булочек с джемом

Ингредиенты на выпечку, наверняка, есть в холодильнике у каждой заботливой хозяйки.

Юлия Высоцкая на своем интернет-проекте «Едим дома!» поделилась рецептом аппетитных булочек с джемом. Они готовятся очень просто, а получаются очень вкусными и просто тающими во рту.

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Ингредиенты: мука — 150 г, сливочное масло — 120 г, яичные желтки — 1 шт., молоко — 1 ст. л., дрожжи сухие — 1 ч. л., соль — ¼ ч. л., джем— 300 г, вода — 65 мл.

Просеять в чашу муку, добавить дрожжи, сахарный песок, щепотку соли, влить 65 мл теплой воды. Заранее размягчить масло, положить сюда же, замесить тесто.

Сделать из теста колобок, укрыть полотенцем и оставить в тепле минут на 30. Затем раскатать в пласт толщиной примерно в 2 мм. Смазать его джемом, свернуть в рулет.

Разрезать на кусочки по 4–5 см. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Желток перемешать с молоком, смазать завитки и выпекать в разогретой до 190 градусов духовке около 17 минут.

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