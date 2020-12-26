И празднично, и постно: Высоцкая поделилась рецептом салата «Шуба с морской капустой»

Знакомую закуску можно приготовить и без сельди.

Юлия Высоцкая перед Новым годом на своем кулинарном сайте «Едим дома!» радует поклонников рецептами, которые она рекомендует на праздничный стол. Ранее она поделилась способом приготовления аппетитного салата из пекинской капусты и крабовых палочек. А теперь предложила закуску для тех, кто держит пост. Впрочем, и всем остальным он тоже может понравиться.

Автор рецепта обнародовала вариацию на тему селедки под шубой, но без рыбы, заменив ее на морскую капусту. Вкус получается очень похожим на знакомое блюдо.

Итак, для приготовления салата «Шуба с морской капустой» на трех персон понадобятся ингредиенты: 3 небольшие картофелины, 2 тонкие морковки, 2 маленькие свеклы, банка морской капусты, 50 граммов лука, постный майонез.

Слить жидкость из морской капусты, порубить, если она длинная, разложить по блюду, приправить сверху майонезом. Нашинковать тонко лук, разложить по капусте, смазать майонезом.

Овощи сварить, остудить, очистить, натереть на крупной терке. Разложить по луку слоями: вначале картофель, потом морковка и свекла. Утрамбовывать слои не нужно, чтобы салат был пушистым, каждый слой сдобрить майонезом. Оставить в холодильнике на некоторое время перед подачей, чтобы салат пропитался.

Смотрите также