«Таким блюдом вы точно удивите!»: мясной рулет с грибами от Ивлева

Телеповар утверждает, что это универсальный рецепт на все случаи жизни.

Ведущий телешоу «На ножах» и «Адская кухня» Константин Ивлев порадовал своих поклонников новым блюдом. Он рассказал, как приготовить мясной рулет с грибами.

«Ребята, сейчас я вам покажу уникальный рецепт. Это трансформер! Его можно использовать для застолья, как колбасу на каждый день, как основное блюдо и презентационное. И больше скажу – его можно сделать для ресторана», — сказал повар на своем YouTube-шоу «Ивлев шеф».

Ингредиенты для рулета: 500 гр. вырезки говядины, 150 гр. шампиньонов, 40 гр. растительного масла, 5 гр. свежего тимьяна, 40 гр. хрустящего лука, 10 гр. свежей петрушки, соль и перец по вкусу.

Для соуса: 2,5 ч. л. горчицы с семенами, 2 ч. л. горчицы дижонской, 250 гр. 33%-ных сливок, 100 мл воды, сахар, соль, перец по вкусу.

Сделать на вырезке продольный разрез острым большим ножом, чуть не доходя до конца, «раскрыть» мясо как книгу, накрыть пищевой пленкой, отбить.

Вместо шампиньонов можно использовать другие грибы, например, сушеные белые, предварительно размочив их. Грибы нарубить и обжарить на сильном огне на растительном масле, пока не испарится сок, посолить, поперчить.

Мясо посолить, поперчить, посыпать тимьяном или розмарином. Положить на него грибы линией посередине, края оставить свободными, чтобы можно было удобно закрутить рулет. Можно в рулет добавить сыр (творожный, моцареллу, для бургеров). Очень плотно свернуть рулет, обвязать его с силой бечевкой. Посолить, поперчить, обмазать небольшим количеством масла.

Положить швом вниз на гриль, обжарить минуты три-четыре, перевернуть. Жарить до любимой степени прожарки. В это время можно заняться соусом.

Сливки налить в сотейник, поставить на плиту, добавить немного воды, дижонской горчицы, горчицы с семенами, соль, перец, немного сахара. Готовить 8-10 минут на очень медленном огне. Снять с плиты, дать настояться 5 минут.

Мясо снять, покрыть фольгой и дать немного «отдохнуть», чтобы оно стало сочнее. Снять при помощи ножниц и пинцета бечевку. Нарезать рулет на кусочки, полить соусом, посыпать петрушкой по кругу, сверху украсить хрустящим луком.

«Таким блюдом вы точно всех удивите!» — утверждает Константин Ивлев.

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