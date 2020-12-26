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«Вам понравится!»: готовим закуску на Новый год из цукини, грудки и сыра по рецепту Емельяненко

Телеповар известен по проекту «Мастер-шеф».

«Вам понравится!»: готовим закуску на Новый год из цукини, грудки и сыра по рецепту Емельяненко
Емельяненко показал, как приготовить закуску на Новый год из цукини и сыра. Кадр из шоу Gadget Chef.

Телеповар Василий Емельяненко, ставший известным после участия в проекте «Мастер-шеф», на своем YouTube-канале Gadget Chef поделился рецептом новогодней закуски. Она делается просто, а на столе выглядит изысканно. «Вам понравится!» — утверждает он.

Ингредиенты: цукини либо кабачок, творожный сыр, куриная грудка, перец, соевый соус, паприка, маринованный красный лук.

Василий Емельяненко.
Василий Емельяненко. Кадр из шоу Gadget Chef.

Обжарить на масле слайсы кабачка, а также куриную грудку. Сыр смешать с каплей соевого соуса и сока, оставшегося от обжарки курицы. Выложить эту массу на кружочки готового кабачка, сверху положить пластик грудки, поперчить, приправить паприкой. Украсить маринованным в свекле луком. Закуска готова!

Маринованный лук готовится очень просто. Его нарезают на кусочки, соединяют в одной посуде с тертой свеклой, сахаром, солью и уксусом. Совсем скоро он приобретет нужный красный цвет.

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