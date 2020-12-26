«Вам понравится!»: готовим закуску на Новый год из цукини, грудки и сыра по рецепту Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко, ставший известным после участия в проекте «Мастер-шеф», на своем YouTube-канале Gadget Chef поделился рецептом новогодней закуски. Она делается просто, а на столе выглядит изысканно. «Вам понравится!» — утверждает он.

больше по теме Высоцкая советует к Новому году: салат из пекинской капусты и крабовых палочек Закуска готовится просто и смотрится на столе празднично.

Ингредиенты: цукини либо кабачок, творожный сыр, куриная грудка, перец, соевый соус, паприка, маринованный красный лук.

Обжарить на масле слайсы кабачка, а также куриную грудку. Сыр смешать с каплей соевого соуса и сока, оставшегося от обжарки курицы. Выложить эту массу на кружочки готового кабачка, сверху положить пластик грудки, поперчить, приправить паприкой. Украсить маринованным в свекле луком. Закуска готова!

Маринованный лук готовится очень просто. Его нарезают на кусочки, соединяют в одной посуде с тертой свеклой, сахаром, солью и уксусом. Совсем скоро он приобретет нужный красный цвет.

Смотрите также