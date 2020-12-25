«Готовить — просто»: Подольская поделилась рецептом любимого чизкейка

Наталья Подольская недавно стала мамой во второй раз. Маленький малыш и домашние хлопоты – несмотря на это Наталья успевает радовать домочадцев блюдами собственного приготовления. На этот раз артистка решила приготовить чизкейк, а рецептом поделилась в своем Instagram.

«Творчески подходить к любому процессу я умею и очень люблю! Ловите рецепт моего любимого новогоднего чизкейка. Готовить просто», — написала Подольская.

Ингредиенты: печенье (любое рассыпчатое) — 300 г, творожный сыр — 500 г, сливки 35% — 200 г, яйца куриные 4 шт, масло сливочное 100 г, сахар 5 ст. л., молочный шоколад – плитка.

Способ приготовления: печенье измельчить, добавить сливки, яйца, сыр, масло и тертый шоколад. Все смешать, вылить в форму, отправить в духовку. После остудить в холодильнике, украсить ягодами и розмарином.

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