«Раскрыть тайну»: Слуцкая поделилась рецептом приготовления рататуя

Каждую пятницу фигуристка и мама троих детей Ирина Слуцкая делится со своими фанатами любимыми рецептами. В Instagram она даже завела тематическую рубрику – «Кулинарная пятница». На этот раз Ирина рассказала фанатам, как приготовить рататуй из овощей.

«Настало время раскрыть тайну… Это мой рататуй из овощей! По традиции, делюсь с вами рецептом», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: баклажан, кабачок, помидоры, грибы, перец, капуста белокочанная, укроп, петрушка, оливковое масло, чеснок, соль, перец.

Способ приготовления: нарезаем овощи кружочками, перец — пластинками. Нарезанную зелень кладем в миску. Туда же выдавливаем чеснок, солим. Кто любит — перчим. Вливаем в миску масло и перемешиваем. В емкость для выпекания выкладываем половину получившейся смеси из зелени. Равномерно распределяем по всей поверхности. Далее плотно выкладываем овощи и поливаем остатком смеси. Выдавливаем мякоть помидора, еще немного солим. Отправляем в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Смотрите также: